Deze tweewieler blijft rechtop uit zichzelf

Door: BV

Als auto’s kleiner zouden zijn, dan kunnen we er meer van kwijt op onze wegen en parkeerplaatsen. Dat is staalharde logica die mede aan de wieg van bijvoorbeeld Smart stond. Het kleine Amerikaanse Lit Motors heeft er een nog minder conventionele oplossing voor. Schrap gewoon twee wielen, zoals bij een motor.

Balanceeract

Motorfietsen hebben, zo klinkt het bij Lit, twee grote nadelen. Je zit er open en onbeschermd op en je kan ermee op je smoel gaan. De tweewieler van bedenker Danny Kim kan dat niet. Het bedrijf voorziet een gesloten cockpit waarin plaats is voor twee personen. Achter elkaar, zoals bij de Renault Twizy. En omdat onder de zetel twee krachtige gyroscopen zijn ingebouwd, blijft hij ook gewoon overeind. Er zijn wel uitklapsteunen, maar die dienen enkel voor bij het parkeren. Lit Motors beweert dat de gyroscopen zo krachtig zijn dat het voertuig zelfs bij een zijdelingse aanrijding nog overeind kan blijven.

Elektrisch, natuurlijk

De aandrijving komt vanzelfsprekend van een elektromotor. Veel wil het bedrijf er niet over kwijt, gezien het voertuig nog in een vroeg ontwikkelingsstadium is. Maar een sprintje naar 100 in 6 seconden en 160km/u topsnelheid - dat zit er zeker in.

CEO Danny Kim schat (behoorlijk optimistisch) in dat het voertuig nog dit jaar in productie kan. Wat echter zeker is, is dat het bedrijf nu al rijdende prototypes heeft. Dat het kàn, is dus al bewezen.