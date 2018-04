Sergio Marchionne laat GM met rust

Door: BV

De baas van Fiat Chrysler Automobiles, Sergio Marchionne, staakt z’n pogingen om General Motors warm te krijgen voor een fusie.

Marchionne opende behoorlijk eenzijdig - in een nogal knullige e-mail die natuurlijk werd gelekt - besprekingen om tot een fusie over te gaan. GM reageerde daarop nogal laconiek, maar wel kordaat afwijzend. Marchionne claimt nog steeds dat de autosector verder op zoek moet naar synergieën en dat ook de megalomane autogroepen van vandaag - de Volkswagens, Toyota’s en GM’s - niet groot genoeg zijn. Maar hij houdt nu wel de actieve zoektocht naar zo’n partner voor bekeken.

Bij GM houden blijven ze best nog even waakzaam. Marchionne neemt het niet altijd even nauw met de waarheid en er circuleerden al plannen om een eventuele fusie te forceren via een inventieve beursconstructie.