Land Rover Defender blijft toch langer

Door: BV

Een opvolger voor de Land Rover Defender komt er pas in 2018 of 2019. Het design ligt inmiddels vast, maar het wordt angstvallig geheim gehouden. De Britten toonden met de DC100 een eerste enthousiaste poging om de meest utilitaire Land Rover van allemaal om te turnen tot een lifestyle voertuig, maar ze werden teruggefloten door het grote publiek. Dat publiek wil overigens al te graag nog een Defender van het huidige type.

Iedereen wil nog een Defender

Na de aankondiging van de productiestop, initieel voorzien voor eind dit jaar, schoot de vraag alsnog de hoogte in. De productievestiging in Solihull bouwt nu de helft meer Defender per dag (ruim 120 in plaats van 85), maar kan nog niet aan de vraag voldoen. Daarom wordt overwogen om de productie toch nog verder door te laten lopen. De Britse krant The Birmingham Post, die z’n kantoren niet ver van de Land Rover vestiging heeft, weet dat er nog tot februari Defenders gebouwd zullen worden. En misschien wordt dat nog verlengd naar april.

Creatief boekhouden?

Wellicht heeft Land Rover een creatieve manier verzonnen om met de homologatie van die voertuigen om te gaan. In theorie voldoet de Defender na de jaarwisseling immers niet meer aan de Europese normen. Of het geeft Europese klanten voorrang en bedient daarna de rest van de wereld. Onder meer in Australië en Afrika zijn er grote afzetmarkten voor het model.