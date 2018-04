FOD Economie: "occasiehandelaars zijn cowboys"

Door: BV

Afgelopen week publiceerde de Federale Overheidsdienst Economie resultaten in een onderzoek naar de sector van de tweedehandswagens. De conclusie van de regering was daarin duidelijk: er lopen nog te veel cowboys in de sector rond. De FOD Economie wist onder meer dat in zo maar eventjes 18% van alle interventies sprake was van bedrog met de kilometerstand. Complete onzin, zegt de vzw Car-Pass nu, dat de resultaten analyseerde.

Minder dan 0,2% kilometerfraude

“ Inbreuken gaan nauwelijks over het vervalsen van de kilometerstand, wel over de verwerking ervan ”

Uit de gegevens van Car-Pass zelf, dat de databank met kilometerstanden in België beheert en analyseert om vervalsing te voorkomen, is het fraudepercentage beperkt tot slechts 0,2%. De conclusie van de FOD Economie is gestoeld op inbreuken tegen verschillende bepalingen van de wet van 11.06.2004.

FOD Economie trekt misleidende conclusie

De inbreuken gaan nauwelijks over het vervalsen van de kilometerstand, wel over de verwerking ervan. Zo is het strafbaar de kilometerstand niet te vermelden op aan- of verkoopdocumenten, is de handelaar verplicht om kilometerstanden te communiceren met de vzw Car-Pass, hoort hij bij verkoop een kilometerattest af te leveren en moet hij op elke factuur voor onderhoud of werken de kilometerstand en het chassisnummer vermelden. Inbreuken daartegen zijn strafbaar en hoewel Car-Pass pleit voor een aanhoudende controle, nuanceert de instelling wel het verschil tussen die inbreuken en feitelijke kilometerfraude.