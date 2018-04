Google registreert zich als autofabrikant

Door: BV

Dat Google aan een auto werkt, is al lang geen geheim meer. Het bedrijf experimenteert al jaren met technologie die auto’s in staat moet stellen om zonder tussenkomst van een bestuurder van A naar B te rijden. En dat doen ze ook, al komen daarbij nog vaker ongelukken voor dan bij goede menselijke chauffeurs.

Een auto van Google?

Google bouwde z’n zelfrijdende technologie steevast in voertuigen van andere merken in. Maar eerder dit jaar toonde het bedrijf een eigen auto. Daarin wou de technologiegigant zelfs geen stuur meer voorzien, maar dat mocht niet van de overheid.

Al die tijd was niet duidelijk of Google van plan was zichzelf als automerk te lanceren, dan wel of het technologie wou verkopen aan de autoconstructeurs. Dat laatste doet het immers al op grote schaal, met besturingssystemen, modules om smartphones te koppelen en navigatie- en kaarten. Het bedrijf werd zelfs al door verschillende grote autofabrikanten beschuldigd van ongeoorloofd gegevens van gebruikers te oogsten voor eigen onderzoek. Of misschien mikt Google wel op een combinatie van beide zakelijke modellen.

Google Auto LLC

Inmiddels richtte Google in het geniep een nieuwe bedrijf op. Dat luistert naar de naam Google Auto LLC. Het meldde zich onder die naam aan bij een aantal instanties waar ook andere autoconstructeurs (verplicht) bij geregistreerd zijn. Het ministerie van transport, om er maar één te noemen. Een zet die suggereert dat Google eerder geneigd is met compleet eigen modellen op de markt te komen. Chris Urmson, die tot op heden het project met Google’s zelfrijdende auto’s leidde, staat als directeur vermeld op de bedrijfsregistratie. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.