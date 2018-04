Tesla toont griezelig prototype automatische lader

Door: BV

Stel, je hebt een Tesla Model S, maar het is je teveel om elke keer met kabels te staan knoeien als je thuiskomt. Dan heeft het Amerikaanse technologiebedrijf toch gewoon een automatische lader voor je. Tenminste, als prototype. Het gaat om een grote robotarm die zelf de laadpoort opzoekt en zichzelf in- en uitplugt. Tesla is overigens niet het enige automerk dat aan zo’n automatisch systeem werkt, maar dat van Tesla ziet er wel nogal griezelig uit. Je kan de video bekijken op ons youtube-kanaal.