Chinese namaak-Evoque nu helemaal niet meer van echt te onderscheiden

Door: BV

Heel de wereld ziet dat de Landwind RX7 een regelrechte kopie is van de Range Rover Evoque. Heel de wereld, behalve China. En daar heb je je als constructeur naar te schikken als je toegang wil blijven hebben tot de markt. En dat doet Land Rover dan ook. Niet dat ze keuze hebben. Je moet China niet verwarren met een vrije economie, een democratie of zelfs nog maar een land dat de mensenrechten respecteert. Maar - terugkomend op de Landwind - gelukkig hangt er op die auto toch nog een andere naam. Wel, neen, dus.

Grille en Land Rover labels te koop via officiële Landwind dealers

De sloebers bij Landwind zijn nu ook begonnen met via het officiële dealernet een radiatorgrille aan te bieden die als twee druppels waters op die van de Evoque lijkt. Compleet met Land Rover-logo en al! Het enige wat het nog erger zou kunnen maken is als ze botweg Range Rover en Evoque logo’s zouden verkopen… en daarom doen de Chinezen dat ook maar. De LAND WIND belettering op de motorkap laat zich makkelijk vervangen. En de Evoque-badges kan je zelfs in verschillende kleuren krijgen.

Land Rover zal ongetwijfeld nog maar eens onderzoeken of het stappen kan ondernemen tegen de Chinese fabrikant. En het zal wellicht weer bot vangen. Zo gaat dat immers in China.