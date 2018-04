Tesla verliest aan elke Model S

Door: BV

De aandelenkoers van Tesla gaat de dieperik in. Afgelopen donderdag ging de koers bijna 9% omlaag en vrijdag ging er nog eens 2% af. De oorzaak daarvoor zijn de tegenvallende resultaten van het bedrijf.

Minder Model S dan gehoopt

Het bedrijf zag zich genoodzaakt om z’n productieverwachtingen voor 2015 terug te schroeven naar 50.000 - 55.000 voertuigen. Dat zullen bijna allemaal model S zijn, ook al wordt de elektrische crossover Model X welicht volgende maand gelanceerd.

Kapitaalsverhoging noodzakelijk

Op 30 juni zat Tesla nog op een berg cash van iets meer dan een miljard dollar. Een jaar eerder was dat nog meer dan twee keer zoveel. Die vermindering is niet allemaal zuiver verlies. Het bedrijf moest investeren in de productie van onder meer de eerder genoemde Model X en z’n batterijensysteem voor woningen. Maar persagentschap Reuters becijferde niettemin dat elke nieuwe Model S het bedrijf zo’n $ 4.000 kost, in plaats van dat ze centen opbrengen.

Omdat de reserve op geraakt zal het bedrijf wellicht nog dit jaar een kapitaalsverhoging doorvoeren. Dan pompen de aandeelhouders extra geld in de onderneming.