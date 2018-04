Passagiersknie-airbag debuteert in Ford Mustang

Door: ADD

Knie-airbags voor de bestuurder vind je al in heel wat auto’s. Aan de passagierszijde daarentegen zijn ze, althans in Europa, zeldzaam. Ford wil daar verandering in brengen en komt als eerste fabrikant (dat weren ze zelf toch) met een knie-airbagsysteem dat in het handschoenkastje geïntegreerd is.

Het voordeel ten opzichte van de integratie in het dashboard is dat de passagier meer ruimte behoudt. In plaats van een airbag van textiel wordt een innovatief, voorgevormd kunststof ontwerp gebruikt waardoor de airbag lichter en kleiner is dan een conventionele knie-airbag maar toch even veilig.

Meer modellen en meer toepassingen

De nieuwe technologie zal eerst in de huidige Ford Mustang toegepast worden en al snel in vele andere Ford-modellen opduiken. Bovendien zijn de Amerikanen ervan overtuigd dat een geheel nieuw scala aan toepassingen mogelijk is voor onder druk voorgevormde kunststof airbags. De airbag in het handschoenvak is slechts een begin.