​Explosies in Chinese havenstad zorgen ook voor autoravage

Door: ADD

Een reeks verwoestende explosies in de Chinese havenstad Tianjin zorgde voor een menselijke tragedie. Het dodental staat voorlopig op 55 en dat zal nog zeker oplopen. Van de 700 gewonden vechten er nog heel wat om hun leven.

Duizenden auto’s uitgebrand

De enorme vuurbal die over de stad raasde veroorzaakte niet enkel menselijk leed. Ook duizenden auto’s moesten eraan geloven. In de stad waar vooral de petrochemische sector actief is, zijn namelijk ook een tiental logistieke bedrijven gevestigd. Volkswagen is één van hen. De Duitse autofabrikant zag er meer dan 2.700 voertuigen in rook opgaan. En ook andere constructeurs zijn getroffen. Van Hyundai en Kia werden 4.000 voertuigen vernield, van Renault 1500.