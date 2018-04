Tesla’s toekomstdroom kost meer dan geschat

Door: ADD

Tesla wil meer vers geld van de investeerders loskrijgen dan oorspronkelijk gepland was. Vandaag liet het bedrijf verstaan de gisteren aangekondigde kapitaalverhoging met nog eens iets meer dan 140 miljoen dollar (€ 126 miljoen) te willen verhogen. Tegenvallende resultaten deden de aandelen van het bedrijf eerder deze maande de dieperik ingaan.

In plaats van 2,1 miljoen zullen nu 2,69 miljoen nieuwe aandelen te koop aangeboden worden. De opbrengst zal dan niet zoals eerst geraamd op 500 miljoen dollar liggen, maar op 640 miljoen dollar. Het bedrijf kondigde aan dat ceo Elon Musk in hoogst eigen persoon aandelen ter waarde van 20 miljoen dollar zal kopen. De Tesla-oprichter en miljardair bezit momenteel al 6,7 miljard dollar aan aandelen en heeft ongeveer 27 procent van het bedrijf in handen.

Gigabedrag voor gigafabriek

De nieuwe middelen zijn onder andere nodig voor de bouw van de "Gigafactory". Die fabriek moet op termijn massaal batterijen voor elektrische auto’s gaan produceren. Het project is een belangrijke factor zodat de kosten van het bedrijf laag genoeg blijven om rendabel te zijn. Tot nu toe laat de elektro-pionier hoge verliezen optekenen. Een ander deel van het geld zal naar de uitbouw van Tesla’s distributienetwerk en oplaadpunten stromen en naar de ontwikkeling de Model 3, die de Tesla voor het grote publiek moet worden.