Niet één, maar twee elektrische Aston Martins

Aston Martin ceo Andy Palmer liet eerder al verstaan dat het merk binnen twee jaar, dus in 2017, een volledig elektrische versie van de vierdeurs Rapide op de markt wil hebben. In een interview kondigde hij nu ook aan dat een paar jaar later, tegen 2020, er ook een elektrische versie van hun SUV DBX zal volgen. Beide e-Aston Martins mogen natuurlijk geen eco-autootje zonder power worden. Vierwielaandrijving, 800pk (misschien wel 1000pk) en een bereik van 322 kilometer, dat is het minimum waar ze naar streven, aldus Palmer.

Kleinere voetafdruk, grotere verkoop



Met die nieuwe strategie heeft Aston Martin twee doelstellingen. Aan de ene kant willen de Britten hun CO2-balans verbeteren. Want als ze V12 motoren willen blijven bouwen, moet daar iets tegenover staan. Aan de andere kant ziet Palmer dat er een markt is voor krachtige, edele elektrische auto's. Want, zeg hij, Tesla toont aan dat het prijsplafond nog niet bereikt is. De huidige Rapide kost zo'n € 190.000. En goedkoper wordt de elektrische versie zeker niet. Bovendien vermoedt de ceo dat Tesla als relatieve nieuwkomer niet tot de absolute luxeklasse zal kunnen doorstoten. De Amerikanen kunnen immers niet bogen op een rijke historische traditie.