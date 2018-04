Met dit monster breekt IS door een verdedigingslinie

Door: BV

Voertuigen aanpassen is iets van alle tijden en alle culturen. En helaas is het ook iets waar de strijders van Islamitische Staat kaas van hebben gegeten. Om door vijandelijke verdedigingslinies te breken maken ze gebruik van een mijnvrachtwagen. Wellicht zonder de toepasselijke The A-Team soundtrack, maar niettemin in de gekende stijl, is die voorzien van dikke lagen bepantsering.

Onstopbaar

Uit de afbeelding is niet meteen af te leiden om welk type vrachtwagen het exact gaat, maar het gaat wellicht om een buitgemaakte Russische Belaz. Daarvan zijn verschillende types, maar ze zijn allemaal gigantisch. De banden kunnen tot wel 4 meter hoog zijn en het leeggewicht kan oplopen tot 810 ton. Ja, achthonderd en tien. Onnodig te zeggen dat het middel behoorlijk efficiënt is. En dat is voor hij volgestouwd is met explosieven. Want ook dat hoort blijkbaar bij het recept.