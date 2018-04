'Hangen' moet deel uitmaken van autozeteldesign

Door: BV

Het ontwerp van een autozetel (of stoel voor onze Noorderburen) kost tegenwoordig al miljoenen. En dan hoeft het heus geen exemplaar te zijn dat op 30 manieren elektrisch verstelbaar is, met massagefuncties, verwarming en verluchting. Alleen al zorgen dat zo’n zetel uren aan een stuk comfortabel zit voor groot en klein, licht en zwaar en tijdens een crash op de juiste plaatsen steun biedt zonder af te breken is daarvoor al genoeg uitdaging. Maar volgens een onderzoeker aan de Stanford University, wordt één cruciale factor over het hoofd gezien: ‘hangen’.

Hangen wordt een groter probleem

Onderzoeker Nikhil Gowda bestudeerde de zitgewoonten van mensen tijdens het pendelen. Niet alleen in de auto, maar ook bij het openbaar vervoer. En hij kwam tot de conclusie dat wanneer mensen lange tijd neerzitten, ze automatisch gaan hangen. Onderuit schuiven, scheef hangen, draaien, voorover buigen… Hangen. Dat doen ze al in een hedendaagse auto, maar ze zullen het nog veel meer doen in de toekomst, wanneer auto’s zelf rijden. Als mensen lange tijd zitten en niet meteen een taak te vervullen hebben, ontspannen ze de spieren nu eenmaal.

Bij het ontwerp van sofa’s maakt hangen deel uit van de ontwerpcriteria. Nikhil bestuurde echter de studiemodellen voor zelfrijdende auto’s die de grote constructeurs al hebben voorgesteld en concludeerde dat ze geen rekening hielden met het fenomeen. Vooral vanuit veiligheidsoverwegingen moet er nochtans over nagedacht worden, zegt hij. De efficiëntie van de gordel is een probleem en voorlopig ziet het er naar uit dat ook auto's met een computer achter het stuur wel eens zullen crashen dus...