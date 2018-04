Autoverkoop augustus: BMW klimt naar 2!

Door: BV

Het was een drukke maand augustus voor de Dienst Inschrijvingen nieuwe Voertuigen. 31.252 auto’s werden er ingeschreven tijdens de voorbije maand. Dat is een toename met 9,2% vergeleken met de resultaten tijdens diezelfde maand vorig jaar. En het betekent ook dat 2015 nu echt een beetje voorsprong neemt op 2014. Leg de resultaten naast elkaar en het resultaat gaat 1,2% omhoog.

BMW klimt naar de tweede stek

Volkswagen eigent zich nog steeds de eerste plaats toe met 3.101 stuks. En daarna zit een merk dat zichzelf nog steeds premium vindt, maar ongetwijfeld tot groot jolijt van de aandeelhouders almaar meer de cijfers van een volumemerk laat optekenen. In augustus werden in ons land zo maar eventjes 2.972 BMW’s ingeschreven. Goed voor een tweede plaats en een stijging van 43% ten opzichte van augustus 2014. Een nieuwe Renault was afgelopen maand zelfs exclusiever: 2.357 kwamen erbij. Verder in de top 5: Audi (ja, nog zo’n premiumspeler) en Peugeot. En wie op onze Facebook-pagina de complete top 38 bestudeert ziet zelfs Mercedes oprukken.

Vrachtwagens en motoren

Alleen maar lachende gezichten in de sector: 21,5% meer bestelwagens, 9,1% meer vrachtwagens tot 16 ton MTM en zelfs 21% positieve marktevolutie voor de echte zware jongens.

En het mag dan wel eens flink geregend hebben afgelopen maand, er worden toch weer meer motoren verkocht. Het cijfer klimt 13,7% hoger dan een jaar geleden.