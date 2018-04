McLaren 650S Nurburgring Edition viert andersmans recordtijd

Door: BV

Het is al weer even geleden dat McLaren een strakke rondetijd op de Nürburgring wist neer te zetten. Maar het bedrijf komt alsnog met een speciale editie om dat te vieren. Een 650 S Spider Nurburgring 24H Edition die op z’n flank fier de recordtijd van 8:10,921 draagt. Samen met een hoop onderdelen in carbon en specifieke velgen, maakt die de 8 beschikbare exemplaren wat specialer. Maar…

Record met McLaren 12C GT3

De vlijmscherpe rondetijd staat helemaal niet op naam van de 650S die ermee gaat pochen. Het was een McLaren 12C GT3 die de tijd realiseerde. En om het nu helemaal bij het haar getrokken te maken, gaat de tijd ook niet over de courant gebruikte Nordschleife van de Nürburgring (waar nieuwe recordpogingen nog tot volgend jaar verboden zijn). Het gaat om een combinatie van Nordschleife + het aangrenzende GP-circuit. Volgens ons is McLaren zelfs de enige die de twee combineert en dan heb je natuurlijk al snel een record…