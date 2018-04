Wie betaalt er € 1.480 voor een Bentley-nacht?

Door: ADD

Het kostbaarste edelhout en fluwelig leder vind je in elk Bentley. En ook in elk exclusief hotel. Dus waarom beide niet combineren, moet iemand aan de top van VW gedacht hebben en dus openen ze samen met een hotelier een exclusieve chalet in het mondaine Kitzbühel in de Oostenrijkse Alpen.

Bentley-Lodge

Wie wil hier de nacht hoopt door te brengen, moet daar ten minste € 780 voor op tafel leggen (in het hoogseizoen zelfs € 1.480). En exclusief is de lodge niet enkel omwille van de prijs. Er zijn namelijk slechts drie dubbele kamers en één eenpersoonskamer.

Ook verkoopsruimte

Voor de gasten staat steeds het nieuwste model van de VW-dochter ter beschikking. Daarnaast kunnen ze naar hartelust aan individueel aangepaste activiteiten deelnemen zoals jagen, paardrijden, skiën, golf en welness. Maar bovenal kunnen ze er in alle rust hun nieuwe Bentley bestellen. Of dat is toch in ieder geval wat de constructeur hoopt.