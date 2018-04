Wat als je 455pk in een Toyota Hilux propt?

Door: BV

Pickups zijn populair. Wel, niet zozeer in West-Europa, maar op andere continenten gaan ze bij bosjes tegelijk over de toonbank. Alleen al in Zuid-Afrika (het land, niet de regio) zijn er al een miljoen Toyota Hilux verkocht. Eén miljoen! En om dat te vieren sleutelde Toyota Zuid-Afrika aan een speciaal model.

Motortransplantatie

Bij ons moet je zo’n Hilux niet bestellen met een 5-liter V8. Zelfs als je het niet erg zou vinden dat elke milieu-organisatie in je voorhof kampeert - het kan niet. In Zuid-Afrika hebben ze die versie wel. Of tenminste, één exemplaar. De standaardmotor werd uit de neus gehesen en vervangen door de 5-liter V8 van de Lexus IS F. Goed voor 455pk. Die auto wordt niet meer gemaakt, maar Toyota had er blijkbaar nog één staan. Er is natuurlijk aan de ophanging (5cm verlaagd om toch een beetje stabiliteit te bieden) en remmen gesleuteld, maar de versnellingsbak bleeft gewoon zitten. Die kan dat blijkbaar wel verteren. Het resultaat is een pickup met rally-allures, maar hij is goedgekeurd voor gebruik op de weg.

Toyota zegt dat de stunt omgerekend zo’n € 70.000 gekost heeft. Motor incluis.