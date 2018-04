Zo verkoopt BMW de i-modellen in Japan

Door: BV

Toonzalen. Autoconstructeurs beschouwen ze als tempels voor hun merken. Al decennia aan een stuk worden ze groter, luxueuzer, origineler. En er komen er altijd maar meer. Want het zijn tegenwoordig vooral middelen om je imago uit te dragen. De sympathieke garagehouder die de namen van je kinderen van buiten kende en zich elk klein akkefietje aan je auto kon herinneren is niet meer. Tegenwoordig heb je wel natuursteen, lederen zetels en workstations.

Alles voor het imago

En omdat imago en marketing tegenwoordig belangrijker zijn dan de (almaar kleinere) technische verschillen, rijzen die toonzalen op als paddenstoelen. Dit jaar werd nog besloten dat Citroën en DS niet in dezelfde showroom thuis horen. En BMW kan er ook wat van. Dat schopte eerder al Mini uit z’n tentoonstellingsruimte. En nu lijkt het i-sublabel dezelfde weg uit te gaan. In Japan staat nu de eerste toonzaal die zich uitsluitend bezighoudt met de elektrische modellen van het merk. In een coole, Scandinavisch ogende setting. Voorlopig kunnen ze er slechts de BMW i3 en BMW i8 verpatsen, maar over afzienbare tijd komt daar een i5 bij (gebaseerd op de volgende generatie 5-Reeks).