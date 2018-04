Dit zijn de populairste automerken ter wereld

Door: BV

Het Amerikaanse magazine TopSpeed maakte een wereldkaart van de op google het meest gezochte automerken. Daaruit blijken uiteraard grote voorkeuren per regio. De gegevens zijn afkomstig van de periode april 2014 tot en met maart 2015.

Toyota domineert

Toyota is nog steeds het meest gezochte merk ter wereld. De Japanners verzamelen het meeste zoekopdrachten in de VS, Canada, Australië en grote delen van Azië en Afrika.

Het thuisvoordeel speelt

In nogal wat regio’s speelt het thuisvoordeel. Zo wint Volvo het in Zweden, Honda in Japan, Renault en Peugeot in Frankrijk, Dacia in Roemenië en werkt Ford zich in de VS toch naar de tweede plaats. Maar het is zeker geen gewonnen gevecht. Zo moet Fiat in eigen land de duimen leggen voor Volkswagen en overkomt Seat hetzelfde in Spanje.

Europa

In Europa valt op dat Tesla Noorwegen in de ban heeft. De Balkanlanden en Oostenrijk hebben een BMW-obsessie en de premium Duitsers domineren het internet-zoekgedrag ook in de lage landen. In Duitsland, utieraard, maar ook bij ons. Hier vechten BMW en Mercedes om de meeste aandacht. In Nederland is het Mercedes en Volkswagen.

BMW en Mercedes zijn populair

De premium Duitsers zijn niet alleen populair in onze regio, maar ook elders ter wereld. In Noord-Afrika scoren ze opvallend goed. Idem voor Rusland. In het Midden-Oosten liggen dan weer enkele regio’s waar zowaar het meest gegoogled wordt op Lamborghini. Tenslotte valt ook nog op dat China veel meer naar Tesla zoekt dan naar eender welk ander automerk. Maar het zou kunnen dat die eenvoudigweg op zoek zijn naar informatie om ze na te kunnen maken.