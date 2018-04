Gepersonaliseerde nummerplaat wordt dubbel zo duur

Door: BV

Wie van plan is zichzelf nog op een gepersonaliseerde nummerplaat voor z’n auto te trakteren, laat best alles vallen om naar de Dienst Inschrijvingen Voertuigen te hollen. De nieuwe gepersonaliseerde nummerplaten zijn een groot succes en Mobiliteitsminister Jacqueline Galant (van MR) wil de tarieven aanpassen. Het gaat niet om een kleine prijsverhoging, maar eenvoudigweg om een verdubbeling. Dan zal een gepersonaliseerd nummerbord € 2.000 kosten. Het voorstel kreeg al groen ligt van de ministerraad en wordt momenteel in een koninklijk besluit gegoten.

De kosten dekken

De minister claimt dat de verhoogde kostprijs de werking van de Dienst Inschrijvingen Voertuigen en partner B-Post beter moet dekken.

Ook andere kentekenbewijzen worden duurder

Een duplicaat van een kentekenbewijs aanvragen zal voortaan € 30 kosten. Als je technische of administratieve gegevens laat wijzigen en daarom een nieuwe kentekenbewijs nodig hebt, dan kost dat velletje papier je voortaan al € 45. Hetzelfde tarief zal gerekend worden voor het vernieuwen van nummerplaten voor proefritten of handelaars. En als zij een compleet nieuwe nummerplaat willen, dan zal hen dat voortaan € 100 kosten.