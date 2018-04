​Mercedes AMG GT S niet snel genoeg voor Brabus

Door: ADD

Mercedes-tuner Brabus heeft de laatste niet stil gezeten. Op het autosalon van Frankfurt dat overmorgen de deuren opent, pakken ze niet enkel uit met een stoute C-klasse en een G-Klasse die te snel voor z'n banden is, ook de Mercedes AMG GT S moest eraan geloven.

600pk, 325km/u en in 3,6sec naar 100

In plaats van 510pk wekt de 4.0 V8 nu 600pk op. Het maximumkoppel stijgt van 650Nm naar 750Nm, de topsnelheid van 310 naar 325km/u. Bovendien sprint de bolide na Brabus' speciale behandeling in 3,6 seconden van nul naar 100, dat is 0,2 seconden sneller dan de standaardversie.

Titanium uitlaat

Bovenop de motortuning biedt Brabus voor alle AMG GT en GT-S-modellen een titanium sportuitlaatsysteem met vier uitlaten aan. Dat zou 40 procent lichter zijn dan het oorspronkelijke systeem en heeft elektronisch geregelde kleppen die vanuit de cockpit bediend worden. Zo kan 's avonds laat in de "coming home"-modus naar huis gereden worden, kwestie van de kindjes (en lastige buren) niet te wekken.

Gestroomlijnder

Vanzelfsprekend is er ook aan de aerodynamica gewerkt: een geoptimaliseerde voorbumper en een voorspoiler, geïntegreerde LED-verlichting, nieuwe luchtuitlaten, side skirts en 20 of 21 inch velgen. Prijzen noemt nog Brabus niet.