De tik van deze Ferrari is de duurste crash van het weekend

Het zou een terugkerende rubriek kunnen worden: de duurste crash van het weekend. En het lijkt erop dat Goodwood daarin goed vertegenwoordigd zou zijn. In maart reden daar al eens een Mercedes 300 SLS en een Jaguar-Lister op elkaar in tijdens een klassiekermeeting.

Nog meer Goodwood

En afgelopen weekend ging het op dezelfde plek fout tijdens de Goodwood Revival voor de bestuurder van een Ferrari 250 GTO ‘breadvan’. Die kreeg eigenlijk maar een tikje, maar omdat het een auto is van - geschat - zo’n € 20 miljoen… is dit wellicht toch weer de duurste crash van het weekend. Video is er hier.