Lamborghini Huracan als Spyder

Door: BV

Open sportwagens van Italiaanse makelij schitteren op het Autosalon van Frankfurt. Terwijl op de stand van Ferrari de 488 Spider staat te blinken, probeert Lamborghini hetzelfde clientèle te verleiden met de Huracan Spyder.

Zelfde missie, andere methode

De twee Italianen hebben dan wel een gelijkaardige missie, maar ze gebruiken een duidelijk een andere methode. Het raspaard uit Modena werkt met een (relatief) kleine V8 met twee turbo’s, terwijl deze stier een 5,2l V10 inschakelt die geen drukvoeding heeft. En het dient gezegd, dat de Huracan aan z’n extra longinhoud niet voldoende heeft om het gat dicht te rijden. 610pk en 560Nm, tegen 660pk en 760Nm voor de Ferrari. Maar het product uit Sant’Agata heeft een troef in de mouw zitten. Hij werkt immers met vierwielaandrijving en dat staat gelijk met als de bliksem uit de startblokken knallen. Naar 100 in 3,4 seconden bijvoorbeeld. Tikt de chronometer 10 aan dan staat de snelheidsmeter op 200. En het is pas over en uit bij 324km/u.

Stoffen kapje

De Spyder heeft een stoffen kapje. Het is niet erg groot en openen en sluiten duurt 17 seconden. Je hoeft er niet voor stil te staan - de Huracan kan de oefening tot 50km/u uitvoeren. De achterruit kan na het kunstje weer omhoog om dienst te doen als windvanger.

Stijver dan Gallardo Spyder

De Gallardo Spyder was op vlak van koetswerkstijfheid geen topper. Maar er is flink vooruitgang geboekt. De koets is 40% meer rigide en de neerwaartse druk nam met de helft toe. Dat moet uiteraard een beter weggedrag opleveren.