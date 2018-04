​​Van de 10 duurste oldtimers zijn er 7 een Ferrari

Door: ADD

De marktanalisten van Classic Analytics hebben een tussentijdse balans van het oldtimer veilingjaar opgesteld en zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat blitse, high-performance sportoldtimers waarvan er slechts een paar gemaakt zijn, blijven boomen.

Stijlvol, snel en schaars



Vooral populair zijn racewagens van onberispelijke herkomst en met een succesvolle race-geschiedenis achter zich zoals de Ferrari 250 LM (LM staat voor Le Mans). Van de sportwagen uit Maranello werden er er maar 23 stuks gebouwd en onlangs werd er eentje verkocht voor 17,6 miljoen dollar. Ook de Porsche 956 uit onderstaand lijstje heeft een historische achtergrond: Hij won in 1982 de 24-uurs race van Le Mans. Eerder dit jaar behaalde hij een verkoopprijs van 10,1 miljoen dollar.

Een Jaguar C-Type uit 1953 landt op de zesde plaats. Hij was één van slechts drie geproduceerde bolides en ging voor 13,2 miljoen dollar onder de hamer. Zowel de Jaguar alsook de Porsche zijn momenteel de duurste vertegenwoordigers van hun merk. Dat een jonge auto ook een klassieker kan zijn, toont het nummer vijf in het klassement. De McLaren F1 LM wisselde voor 13,75 miljoen dollar van eigenaar.

In totaal brachten de 10 duurste auto’s circa 138 miljoen dollar op. De grootste bedragen werden in de Verenigde Staten gerealiseerd. Alleen al tijdens de Monterey Auction Week, in het kader van het Pebble Beach Concours d'Elegance, werden 81 oldtimers verkocht voor elk meer dan een miljoen dollar.

Extreme bedragen zijn de uitzondering



Het is een trend om geld te investeren in dure oldtimers en een zeepbel dreigt er op de markt niet. De deskundigen van Classic Analytics zien dat de oldtimermarkt transparant is, de kopers in het hogere prijssegment zijn goed op de hoogte en werken bijna uitsluitend met zijn eigen, niet geleend geld. Uitzonderlijke bedragen worden enkel voor echt uitzonderlijke auto's neergelegd.

Lijst van de 10 duurste oldtimers in 2015:

• Ferrari 250 GT California Spider (SWB) uit 1961 (18,2 miljoen dollar)

• Ferrari 250 LM uit 1964 (17,6 miljoen dollar)

• Ferrari 250 GT California Spider (SWB) uit 1961 (16,83 miljoen dollar)

• Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Speciale uit 1962 (16,5 miljoen dollar)

• McLaren F1 (LM) uit 1998 (13,75 miljoen dollar)

• Jaguar C-Type Works Lightweight uit 1953 (13,2 miljoen dollar)

• Ferrari 250 GT Tour de France uit 1956 (13,2 miljoen dollar)

• Porsche 956 uit 1982 (10,12 miljoen dollar)

• Ferrari 250 LM uit 1964 (9,62 miljoen dollar)

• Ferrari 275 GTB Competizione uit 1966 (9,4 miljoen dollar)