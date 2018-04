Geoptimaliseerd remmen

Italiaanse remmenspecialist Brembo sleutelde aan de ontwikkeling van de Brake-by-Wire-technologie. Doel is om het rembevel niet meer fysiek over te brengen, maar via een datakabel. Mercedes heeft dat een paar jaar geleden al eens in de E-Klasse geprobeerd, met weinig succes. Maar Brembo zegt dat de technologie binnenkort klaar voor serieproductie is en garant zal staan voor directer remgevoel en snellere responstijden.