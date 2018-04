Beurskoers VW stort in, dieselgate breidt uit

Door: BV

Het dieselschandaal bij de Volkswagen-groep breidt uit. Nadat dit weekend bekend raakte dat de Duitse groep bedrog pleegde bij de in de VS verplichte emissieregels, voeren ook de Europese milieu-organisaties en overheidsinstanties de druk op om de producten van de merken van de groep verder door te lichten. Vanuit de constructeur komen voorlopig vooral verontschuldigingen, terwijl de cijfers over het getroffen aantal voertuigen de hoogte inschieten en de beurskoers van het bedrijf keldert.

Tot 11 miljoen getroffen voertuigen

In de VS zijn in eerste instantie 482.000 viercilinder dieselwagens van het bedrijf getroffen. Volkswagen heeft de verkoop gestaakt, ook van de tweedehandswagens. De Amerikaanse overheid kan het bedrijf nu een boete geven van ruim $ 37.000 dollar per stuk én de fabrikant verplichten om bestaande producten aan te passen. Of dat mogelijk is zonder het rijgedrag van de getroffen auto’s grondig te beïnvloeden is nog een open vraag. Er hangt VW in elk geval een recordboete van $ 18 miljard boven het hoofd.

Als blijkt dat er ook gesjoemeld is met de emissietests in Europa dan gaat het alleen voor dit type viercilindermotor - een 1.6 TDI - meteen over 11 miljoen stuks. Dat aantal is voorlopig echter (voorlopig) nog speculatief.

25 miljard euro weg

Volkswagen verklaart z’n volle medewerking aan het onderzoek te verlenen. Grote baas Winterkorn - die aanstaande vrijdag een stemming over de verlenging van z’n contract ondergaat, maar nu wellicht naar een langere regeerperiode kan fluiten - verontschuldigde zich al bij het grote publiek. Inmiddels zakt de beurskoers van Volkswagen in elkaar. Tot dit weekend was de Duitse groep het meest waardevolle automerk ter wereld. Maandag zakte de beurskoers van het bedrijf echter ruim 18%. De grootste daling ooit op één dag. Dinsdag ging de koers dan nog eens zo’n 20% omlaag. In het totaal verdampte zo ruim € 25 miljard.