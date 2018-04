Mini-SUV Audi dan toch Q2

Door: ADD

Een geschil met Fiat had van de geplande Audi Q2 bijna een Q1 gemaakt. De strijdbijl lijkt begraven te zijn. Dat zei Ulrich Hackenberg, wiens toekomst trouwens plotseling erg onzeker is.

Een week geleden zag dat er nog helemaal anders uit. Toen sprak de voormalige Audi development manager nog breeduit over nieuwigheden. Op het Autosalon van Frankfurt vertelde hij dat de al lang op stapel staande kleine SUV van het merk toch Q2 zal heten en niet Q1.

Audi wilde de SUV vanaf het begin Q2 noemen. Maar toen werd bekend dat die naam al in handen was van Alfa Romeo. De Italianen gebruiken de aanduiding voor hun vierwielaangedreven modellen. Maar blijkbaar zijn beide fabrikanten het nu eens. Begin 2016 zou de Q2 in Genève op het autosalon zijn debuut maken.