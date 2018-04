Taxiservice Uber is nu illegaal

Door: BV

De Brusselse handelsrechtbank heeft de omstreden rittenservice Uber in een vonnis naar de illegaliteit verwezen. De alternatieve taxidienst, waarbij iedereen zich kan inschrijven als chauffeur en ritten reserveren via een applicatie, moet binnen de 21 dagen al z’n activiteiten staken. In Brussel tenminste, want de uitspraak van de rechtbank heeft geen verdere gevolgen buiten dat juridische district. Houdt de onderneming zich niet aan het ultimatum dan riskeert het een boete van € 10.000 per inbreuk. Uber tegen de uitspraak

in beroep gaan.