Bloodhound SSC wil de allersnelste zijn

In Londen werd de Bloodhound SSC voorgesteld, een supersonische auto die het snelheidsrecord op land moet verpulveren. Het huidige snelheidsrecord (uit 1997) staat op 1227,986 km/u en dat wil het Bloodhound-team volgend jaar aan de rand van de Zuid-Afrikaanse Kalahari woestijn verbreken. Nog een jaar later hopen ze zelfs meer dan 1.600 km/u te halen, sneller zijn dus dan de tot de verbeelding sprekende 1000 mijl per uur.

De Bloodhound SSC is een raket op wielen: een lengte van 13,5m, een gewicht van 7,5 ton en een 550pk sterke V8-compressormotor.