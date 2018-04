VW, Skoda, Audi, Seat geven door dieselgate getroffen klanten nieuwe motor

Door: BV

D’Ieteren, de onafhankelijke invoerder van de door dieselgate getroffen merken Volkswagen, Skoda, Seat en Audi in ons land, schortte enkele dagen geleden al de verkoop van dieselvoertuigen met motorencode AE 189 op. Die wagens, uitgerust met een 1.2, 1.6 of 2.0 TDI dieselmotor die voldoet aan de Euro 5-emissienorm, zijn voorzien van een software die bij een emissiemeting valse resultaten produceert. D’Ieteren blokkeerde daarop de verkoop van 3.200 nieuwe en occasie voertuigen in stock.

Oplossing voor nieuwe wagens

Vandaag stelt de invoerder aan z’n klanten met een voertuig in bestelling dat nog niet uitgeleverd is, voor om de bestelling te wijzigen naar een gelijkaardig voertuig met een dieselmotor die reeds voldoet aan de Euro 6 emissienorm. Van die motoren beweert de Volkswagen Group dat die aan alle normen voldoen.

Het betreft ongeveer 800 lopende bestellingen in België van voertuigen van de merken Volkswagen, Volkswagen Bedrijfsvoertuigen, Audi, Seat en Skoda. De kost van deze operatie, ten bedrage van ongeveer 2 miljoen euro, zal door de invoerder gedragen worden. Wie dergelijk voertuig in bestelling heeft, wordt geadviseerd contact op te nemen met z’n concessiehouder.

De actie heeft geen betrekking op bestelde voertuigen in afwachting van levering die reeds zijn ingeschreven, of eerder al uitgeleverde wagens. Zij zullen indien nodig deel uitmaken van een eventuele terugroepactie.