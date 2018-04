Autoverkoop september: VW blijft op 1 ondanks schandaal

Door: BV

Vakorganisatie Febiac communiceert de inschrijvingscijfers voor afgelopen maand september. Volgens hen zijn 36.725 nieuwe voertuigen in het verkeer gebracht. Een aantal dat 0,9% hoger ligt dan september van afgelopen jaar en voor de vierde maand op rij een stijging vertegenwoordigt. Alles bijeen zijn er dit jaar al 1,1% meer auto’s verkocht dan tijdens dezelfde periode in 2014. Febiac houdt daarom vast aan z’n prognose van 485.000 voertuigen voor het ganse jaar.

De populairste automerken

Afgelopen maand stond Volkswagen op één met 3.766 stuks. Het emissieschandaal (dat dieselgate is gedoopt) lijkt dus geen invloed te hebben op de cijfers. Voorlopig tenminste, want inschrijvingscijfers hebben vanzelfsprekend vertraging op feitelijke verkoopscijfers. De komende maanden zullen uitwijzen of de merken VW, Seat, Audi en Skoda meer dan alleen maar imagoschade hebben oplopen. Audi houdt nu ook nog (net) vast aan een stek in de top 5 met 2.514 stuks. Op de derde plaats vinden we BMW dat 2.759 auto’s in het verkeer wist te brengen. De even plaatsen worden ingenomen door Renault (2) met 3.002 exemplaren en Peugeot (4) met 2.578 stuks. Zoals steeds staat de top 38 van de automerken integraal op onze Facebook-pagina.

Bedrijfsvoertuigen

De lichte bedrijfsvoertuigen blijven doorgaan op hun elan: +16,4% in september en een samengeteld resultaat dat 14,9% hoger ligt met een totaal van 47.230 eenheden sinds 1 januari. Bij de vrachtwagens tot 16 ton MTM is de markt stabiel en blijven de voorlopige jaarresultaten 3,7% in het groen. De echte zware jongens gaan fors in de plus. Daar is er een stijging van 20%.

De winter is in zicht

Bij de motoren en de scooters is het nieuws minder heuglijk. Daar wordt een daling van ruim 12% opgemeten. Maar de sector was het jaar goed begonnen en kijkt daarom tot op heden nog steeds tegen een winst van dik 4% aan.