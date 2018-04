Dieselgate is nu Halloween-kostuum

Door: BV

Amerika maakt zich op voor Halloween. Aldaar is het één van de grootste volksfeesten van het jaar en de verkleedgekte waait in mindere mate ook over naar Europa. Op beide continenten domineren de TDI-uitstootperikelen van autogigant Volkswagen het nieuws en een slimme halloween-webshop speelde alvast op het fenomeen in door een dieselgate-kostuum te verzinnen.

Je kan het zelf doen

Met een beetje creativiteit kun je dit kostuum zelf maken. Uiteraard met behulp van een aantal zaken die je beter gewoon bestelt. Een onschuldig 'autopak' verandert met hulpmiddelen als een zwarte spuitbus, karton, een jerrycan en wat spinnenwebben in een 'vervuilende auto'. Een VW-logo mag uiteraard niet ontbreken.