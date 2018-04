Renault wil inmenging Franse staat drukken

Door: ADD

Renault wil zich tegen de groeiende invloed van de Franse staat wapenen en denkt daarom een verschuiving van de stemrechten na. Hun Japanse partner Nissan zou meer zeggenschap in het bedrijf krijgen. Dat heeft het persbureau Bloomberg van insiders vernomen. Renault zelf wil er voorlopig geen commentaar op geven.

Beide bedrijven hebben wederzijdse belangen. Renault bezit momenteel 43,4 procent van Nissan, dat op zijn beurt 15 procent van de Franse automaker in handen heeft. Momenteel kan Nissan echter geen enkele invloed via dat aandelenpakket op Renault uitoefenen. Hun stem is namelijk niets waard zolang Renaults aandeel in Nissan boven de 40 procent ligt.

In april had de Franse regering haar belang in Renault van 15 tot bijna 20 procent opgetrokken en zo tegen de wil van de raad van bestuur in een nieuwe regeling getroffen die dubbel stemrecht aan de stabiele aandeelhouders belooft. Daardoor vreest ceo Carlos Ghosn voor een verstoring van het evenwicht in de alliantie Renault-Nissan.