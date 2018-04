Beursgang Ferrari moet bijna 9 miljard dollar opbrengen

Door: ADD

Ferrari wil naar de beurs om geld te verdienen. Verwachtte opbrengst: 894,4 miljoen dollar (787,2 miljoen euro). De constructeur kondigde vrijdag aan dat ze 17,2 miljoen aandelen aan het publiek willen aanbieden. De uitgifteprijs ervan ligt tussen 48 en 52 dollar per stuk. Ferrari zelf schat dat het bedrijf 9,82 miljard dollar waard is (8,62 miljard euro), al is daar behoorlijk wat onenigheid over. Maar daarvan wordt er maximaal 10% op de beurs in New York gezet. De aandelen zullen op de New York Stock Exchange (NYSE) aan de afkorting "RACE" te herkennen zijn.

Afsplitsing van FCA

Tot dusver heeft het Italiaans-Amerikaanse Fiat Chrysler Automobiles de overgrote meerderheid van de sportwagenfabrikant in handen, de rest behoort toe aan Piero Ferrari, zoon van oprichter Enzo. De beursgang was al lang aangekondigd. Al in oktober vorig jaar had FCA de plannen bekendgemaakt om Ferrari af te splitsen van het moederconcern. De opbrengsten zullen gebruikt worden om schulden af te lossen en om te investeren in hun merken die het momenteel wat minder goed doen zoals Fiat, Jeep, Alfa Romeo en Maserati.