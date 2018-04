Ferrari wil 30% meer produceren

Door: BV

Ferrari kondigt aan dat het z’n productie tegen 2019 wil opdrijven met een derde. Van 7.000 auto’s per jaar naar zo’n 9.000 stuks. Het bedrijf zegt dat de exclusiviteit van de producten daar niet onder te lijden zal hebben.

Praat de beurskoers omhoog

De aankondiging van het merk volgt een stroom van vergelijkbare uitlatingen. Die hebben alles te maken met de nakende beursgang van het bedrijf. Er is nogal wat onenigheid over de beurswaarde van Ferrari. Fiat-baas Sergio Marchionne die de beursgang van de dochteronderneming uitdokterde wil er immers zo’n 9 miljard dollar mee ophalen. Analysten lijken inmiddels van mening te zijn dat het bedrijf slechts de helft waard is.

“ ​Marchionne is niet vies van een loze belofte ”

Marchionne, die niet vies is van een loze belofte, kondigde ook al aan dat Ferrari zou omschakelen naar een platformstrategie (nochtans niet rendabel bij de volumes die Ferrari draait, maar het klinkt goed), dat er meer winkels, merchandise en pretparken van Ferrari komen en voedde zelfs weer de geruchten voor een Dino-opvolger - een Ferrari voor de massa. De Ferrari-fabriek draait tegenwoordig echter al op volle vermogen en waar de capaciteit om 2.000 extra modellen te bouwen vandaan moet komen is onduidelijk.