Mercedes GLE 450 AMG Sport

Door: BV

Voor de duidelijkheid: deze GLE 450 AMG is géén echte AMG, maar valt onder de AMG-Sport-lijn. Een soort van AMG ‘light’ zeg maar, voor wie vindt dat het vermogen van zo’n echte AMG toch wat overdreven is. Of (veel waarschijnlijker) voor wie wil doen alsof, zonder zo diep in de buidel te tasten.

V6 biturbo

Onder de kap zit dezelfde drieliter V6 biturbo als in de GLE 400. Daar levert die eenheid overigens 333pk en 480Nm, maar hier is de turbodruk wat hoger gezet om 367pk en 520Nm te leveren. Voldoende voor 5,7 seconden sprinttijd. Een negentrapsautomaat zorgt ervoor dat het verbruik nog enigszins beperkt blijft (tot 8,6l/100km). Mercedes claimt nog dat 40% van het vermogen naar de voorwielen gaat en de rest naar achter, kwestie van de klant het gevoel te geven dat hij met een bijna-achterwielaandrijver rijdt, maar de verdeling is variabel, dus dat soort van claims is eerder hol. Je hebt keuze uit zo maar eventjes vijf verschillende rijmodi, van Slippery tot Sport Plus.

Tot slot nog een laatste evidentie: zowel de buitenkant als de binnenzijde zijn voor de gelegenheid extra sportief aangekleed.