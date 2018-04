Door: BV

Sinds Geely de plak zwaait bij Volvo, is het bedrijf druk doende zich te moderniseren. En daarbij worden de moeilijke beslissingen niet geschuwd. De Zweden besloten eerder al alle motoren met meer dan vier cilinders naar de geschiedenisboeken te verwijzen. En nu volgt een tweede strategische beslissing: binnen afzienbare termijn wordt elke nieuwe Volvo een plug-in-hybrid.

Een Volvo V60 Plug-in-hybrid bestond al, en er is een Volvo XC90 Twin Engine. Binnenkort komen er meer, voor de aanstormende nieuwe S90 bijvoorbeeld die we in januari officieel te zien krijgen. Het Twin Engine-concept wordt daarvoor verder doorontwikkeld om ook te kunnen gebruiken voor voorwielaandrijving.

Ook zuiver elektrische modellen

Het bedrijf heeft een geheel elektrische auto op de planning gezet. Die zal gebaseerd worden op een compacte Volvo en moet in 2019 op de markt komen. En over compacte Volvo’s gesproken… Voor de geheel nieuwe 40-serie is een compacte variant van Volvo’s platform ontwikkeld (foto). En elektrische aandrijving maakt daar deel van uit. Tegen 2017 is het eerste model op die nieuwe bodemgroep klaar voor verkoop.