Door: BV

Het Belgische rijbewijs halen wordt moeilijker. Dat verklaart Vlaams Minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. Het rijbewijs halen is te gemakkelijk. De NV-A Minister wil onder meer de nadruk op de manoeuvres verhogen (die moeten sinds een vorige hervorming niet eens meer op het examencentrum gedaan worden), hij wil meer vragen en hij wil bij de bestraffing van de fouten op het theoretische examen rekening houden met de graad van de overtreding. Anderzijds geeft Minister Weyts wel aan dat de technische kennis van het voertuig nog verder teruggeschroefd kan worden.

Weyts wijst erop dat de periode van 6 tot 9 maanden na het halen van het rijbewijs het grootste risico inhoudt. Een “herhaaldag” moet dat inperken. Of er meer professionele ondersteuning verplicht wordt bij het halen van een rijbewijs, wou de Minister niet gezegd hebben. Daarvoor wacht hij overleg af.

Op naar meer veiligheid?

In een radio-interview op Radio 1 dindsdagmorgen gaf Weyts toe dat snelheidscontroles en trajectcontroles ‘laaghangend fruit’ zijn. Dat is nu geplukt, waarbij het effect overigens volgens de minister zelf twijfelachtig is, gezien het aantal verkeersslachtoffers in Vlaanderen in 2014 weer toenam. De Minister richtte nog maar eens een nieuwe raad met belangenorganisaties op om meer verkeersveiligheidsbevorderende maatregelen uit te werken. Daartoe horen verschillende belangenorganisaties, maar ook vertegenwoordigers van de automobilistenbonden, openbare werken… Tegen de jaarwisseling wil Weyts concrete maatregelen op tafel kunnen leggen.