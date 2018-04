Mist zorgt voor op één na zwaarste ochtendspits van het jaar

Door: BV

De ochtendspits op dinsdag 20 oktober was de op één na zwaarste van het jaar. Om 8 uur stond er op de Belgische wegen 420km file. Alleen een koude dag in februari was nog erger. Toen stond er 450km file. Het Vlaams Verkeerscentrum wijst naar een combinatie van factoren. Dinsdagochtend is altijd een drukke spits, de zichtbaarheid werd in het ganse land plaatselijk beperkt door de aanwezigheid van mistbanken (wat een reeks ongevallen veroorzaakte) en er was nog maar eens een treinstaking. Na 9 uur loste de drukte zichzelf snel op. Op 10u was al ruim 300km file opgelost.