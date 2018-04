Trajectcontroles in Vlaanderen: waar zijn ze, waar komen ze?

Door: BV

De Vlaamse regering kreeg een slecht verkeersveiligheidsrapport in 2014. Het aantal verkeersslachtoffers steeg dat jaar. En daarom deed de regering wat ze altijd doet: extra snelheidscontroles voorzien. Het conventioneel flitsen wordt de komende tijd wel op meer plaatsen vervangen door trajectcontroles. Daarvan is bewezen dat ze de staatskas spijzen (een trajectcontrole tijdens werken op de E40 in Erpe-Mere flitste afgelopen zomer zo maar eventjes 4.000 man per dag) en er wordt geclaimd dat ze goed zijn voor de verkeersveiligheid. We geven even een overzicht van de reeds functionerende en geplande trajectcontroles.

Deze trajectcontroles zijn operationeel:

Antwerpen -Waaslandtunnel

Brasschaat - Sint-Jobsesteenweg

Brecht - Schotensesteenweg

Turnhout - R13

Schilde-Wijnegem: N12

Gentbrugge (viaduct): E17

Wetteren-Erpe Mere: E40

Trajectcontroles die eraan komen

Antwerpen-Ranst - E313 (Q1, 2016)

Balen - N18 (Q2, 2016)

Geel - N126 (Q4, 2015)

Oosterzele - N42 (Q2, 2016)

Sint-Stevens-Woluwe-Heverlee - E40 (Q3, 2016)

Turnhout - R13 (verschillende stukken, deels af, maar er komt nog meer)

Trajectcontroles op de planning (uitvoeringsdatum nog onbekend)