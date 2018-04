2019: dan komt Volvo’s Tesla-killer

Door: BV

Volvo stelde afgelopen week z’n CMA-platform voor. Dat is een nieuwe, binnenshuis ontwikkelde architectuur voor compacte modellen. De opvolgers van de S40, V50 en S60 zeg maar. Auto’s die we de komende vier jaar achter de kiezen krijgen met conventionele en plug-in-hybride aandrijvingen. Want Volvo heeft het platform helemaal voorbereid, met een middentunnel waarin batterijen passen en een erg compacte eenheid die een driecilindermotor, elektromotor en transmissie inpuzzelen op ruwweg dezelfde ruimte als een vijf- of zescilinder lijnmotor in beslag neemt. Maar Volvo ziet ook een zuiver elektrische auto in z’n toekomst. Die zal gebaseerd zijn op het grotere platform SPA dat we onder de 90-reeks (XC90, S90 en V90) terugvinden. In 2019 is die er.

Wat wordt de elektrische Volvo?

Dat Volvo vier jaar voor de lancering loslippig wordt over het project, toont aan hoe hongerig de Zweden zijn naar een elektrische auto. De ontwikkelingstermijn in de autosector bedraagt immers nauwelijks meer dan vier jaar. Dat betekent dus dat er nog een hele hoop parameters voor het project niet ‘vastgeklikt’ zijn. Design wordt doorgaans zelfs redelijk laat gefinaliseerd. Maar een beetje giswerk, gaat er natuurlijk altijd wel in. En dan ligt een uitwerking van de Concept Coupé (geherinterpreteerd als vierdeurs coupé?) wel voor de hand. We weten dat Volvo ervan droomt, anders maak je geen concept car. Het zou passen bij het premium prijskaartje dat aan de elektrische technologie zal hangen en het hoort bovenop het SPA-platform te passen.

Specificaties

Doelstellingen heeft Volvo natuurlijk wel. En daaruit valt ook al één en ander af te leiden. De Zweden maken geen probleem van een rijbereik van 500km en meer. Het speculeert daar op de ontwikkeling van batterijen. Die worden geacht de komende jaren 50% meer plaatsefficiënt te worden. Met hetzelfde volume accu zal je dus tot de helft verder komen. De ingenieurs van het merk lieten zich ook een beoogd energieverbruik uit de neus peuteren: 200Wh per kilometer. Dat is iets minder dan een Tesla Model S laat optekenen, maar de rekensom levert een erg gelijkaardig resultaat op met een accuset van om en bij de 90 à 100kWh.

De ingenieurs wisten eveneens te vertellen dat een deel van de accu’s onder de vloer zou komen. De ruimte in de middentunnel is onvoldoende voor een zuiver elektrische toepassing. En dat betekent dat de ruimte in de neus wordt gebruikt voor een elektromotor die de voorwielen bedient, terwijl er ook één bij de achterwielen zit (die sowieso voorzien is in de SPA-architectuur). Nog meer overeenkomsten met een snelle Tesla dus. Niet onlogisch, want het recept van de Amerikanen lijkt te werken…