Weyts wil auto’s zonder keuring meteen in beslag nemen

Door: BV

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts vindt dat er strenger moet opgetreden worden tegen auto’s die zonder geldig keuringsbewijs op de weg zijn. Hij wil dat politiediensten de voertuigen in kwestie bij een controle van de documenten of bij duidelijke technische mankementen meteen in beslag nemen.

De politie beschikt nu al over die mogelijkheid, maar in de praktijk wordt slechts uiterst zelden een auto aan de ketting gelegd. Dat komt omdat er geen specifieke lijst bestaat met technische inbreuken die dergelijke drastische actie vergen. Weyts wil die lijst nu opstellen. Wanneer het strengere beleid van de N-VA-minister in werking treedt, is dus nog lang niet zeker. Weyts stelt ook meteen gerust, simpelweg een kapot achterlicht zal niet volstaan voor de draconische maatregel.