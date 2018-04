Helft dodelijke arbeidsongevallen gebeurt in verkeer

Door: BV

Arbeidsongevallen zijn een grote kostenpost voor bedrijven. En van alle arbeidsongevallen zijn die in het verkeer globaal genomen de duurste én de ernstigste. Slechts 1 op 10 van alle werkgerelateerde ongelukken gebeurt op de weg, maar ze leiden veel vaker tot ernstige of dodelijke letsels dan die op de werkvloer. De helft van alle dodelijke arbeidsongevallen gebeurt in het verkeer. Dat cijfer moet omlaag, vindt ook de Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

Structurele veiligheidsaanpak

Pendelverkeer laat de dodenteller het snelst doorslaan. Mensen die gewoon van of naar hun werk rijden dus. Weyts vindt dat de bedrijven met een structurele aanpak moeten helpen om dat aantal omlaag te krijgen. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde gaat nog een flinke stap verder. Dat vindt dat bedrijven analyses moeten opstellen en doelstellingen moeten uitstippelen om vervolgens werknemers te sensibiliseren en te coachen door bijvoorbeeld workshops te organiseren.