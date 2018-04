Subaru Impreza 5 door concept is exact wat op de verpakking staat

Door: BV

Op de 44ste editie van de Tokyo Motor Show stelt Subaru deze Impreza 5 door Concept voor. Dat is exact wat de naam zegt… doe flink wat water bij deze wijn en je kijkt naar de volgende Impreza. De Japanners zijn er op tijd bij, want de huidige is nog maar 4 jaar op de markt. Het merk durft wel eens een productcyclus hanteren die iets korter is dan de industriestandaard van 7 jaar, maar niettemin verwachten we de auto niet voor eind 2016 op de markt. Dat verklaart ook waarom Subaru geen enkele informatie van belang meegeeft.