Gesjoemel bezorgt VW verlies van € 3,5 miljard

In de afgelopen jaren ging de winst bij VW slechts in één richting: omhoog. Maar dat succesverhaal werd abrupt beëindigd door het uitstootschandaal. Voor het eerst in meer dan 20 jaar sluit de groep een kwartaal af met een cijfer in het rood. € 3,5 miljard operationeel verlies leden de Duitsers tijdens het voorbij kwartaal, hun nettoverlies bedroeg € 1,7 miljard euro. Ter vergelijking: in het derde kwartaal van 2014 boekte VW operationeel nog 3,2 miljard euro winst

Dieselgate weegt door

De Volkswagen Group moest maar liefst € 6,7 miljard aan uitzonderlijke kosten inboeken veroorzaakt door het schandaal met de sjoemelsoftware en dat is meer dan de € 6,5 miljard die het bedrijf aanvankelijk voorzien had.