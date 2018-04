​Merkel: VW heeft 'Made in Germany' niet beschadigd

Door: ADD

Bondskanselier Angela Merkel is ervan overtuigd dat autofabrikant Volkswagen door transparant en zorgzaam te zijn het dieselschandaal achter zich zal kunnen laten. Schade aan de Duitse economie als geheel ziet de CDU politica niet. "Ik denk niet dat 'Made in Germany' door wat er gebeurd is bij VW en wat je zeker niet licht mag opnemen, een knauw gekregen heeft," zei Merkel gisteren in haar wekelijkse video-podcast in Berlijn.

Alle vertrouwen

"Veel zal ervan afhangen van hoe VW met dit probleem omgaat," aldus Merkel. Het bedrijf moet zich structureel zo opstellen, "zodat zoiets niet weer kan gebeuren." De kanselier voegde eraan toe dat ze ervan overtuigd is dat VW daar nu volop aan werkt.