Nissan verwacht winst van € 4 miljard

Door: ADD

Bij Nissan gaan de zaakjes goed. De Japanse partner van Renault verhoogde haar winstverwachting voor het lopende boekjaar als gevolg van de zwakke yen en de hoge vraag in Noord-Amerika. De constructeur maakte vandaag bekend dat ze op de balansdatum 31 maart 2016 een nettowinst van 535 miljard yen (ongeveer vier miljard euro) zouden overhouden. Dat zou een stijging betekenen van 16,9 procent ten opzichte van vorig jaar. Daartoe dragen ook de goede zaken in West-Europa en de kostenbesparingen bij. In het tweede kwartaal van het huidige fiscale jaar steeg het nettoresultaat van Nissan met 38,4 procent tot 172,8 miljard yen. De omzet steeg met 13,2 procent tot 3,03 biljoen yen.