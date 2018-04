Wat is deze mysterieuze BMW?

Door: BV

In Chinese Media zijn patentbeelden van een apart ogend studiemodel van BMW opgedoken. Die heeft het bedrijf voor bescherming ingediend bij het Chinese patentbureau. Daarop is een driedeurs auto te zien die volgens de plaatselijke verslaggeving moet passen in het i-gamma van het Duitse automerk.

Details zijn niet schaars - ze zijn simpelweg onbestaande. Deze redactie spot overigens enkele overeenkomsten met het uiterlijk van de Toyota Mirai. BMW heeft een samenwerking met Toyota voor de ontwikkeling van elektrische aandrijflijnen en waterstof, maar deze creatie lijkt een stuk compacter te zijn dan de lelijkaard van Toyota. Bovendien zijn op de afbeelding duidelijk twee tankkleppen te zien - wat dan weer een plug-in-hybrid suggereert. De tijd zal raad brengen.