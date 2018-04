​Walter de Silva stopt na rijkgevulde carrière

Door: ADD

Walter de Silva (64), VW's opperdesigner zal eind november het tekenpotlood neerleggen. De ontwerper wil na een carrière van 42 jaar met pensioen en zal ook al zijn andere postjes binnen de VW-groep afgeven. Vanaf volgende maand zal de Italiaan enkel nog als adviseur bij de Duitse groep fungeren.

Mr. Single Frame

De Silva die in februari 2016 zijn 65ste verjaardag viert, wordt beschouwd als de gezaghebbende man achter het ontwerp van alle VW-merken in de afgelopen negen jaar. Voordat hij in 1999 bij Seat terechtkwam, had hij op de designafdeling bij Fiat en Alfa Romeo de touwtjes in handen. Uit die periode stamt één van zijn belangrijkste ontwerpen: de Alfa Romeo 156 uit 1997. Na zijn tijd bij Seat was de Silva bij Audi verantwoordelijk voor de single frame grille, waarna hij als designdirecteur van de Volkswagen-groep de vormtaal van alle VW-merken coördineerde.